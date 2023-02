James Gunn e gli annunci DC Studios | perché ci fidiamo di lui?

Leggi su screenworld

(Di domenica 5 febbraio 2023) DCce l’hanno fatta: nel frenetico e spesso strabordante mondo dei cinecomics questa volta la concentrazione non è tutta per la Casa delle Idee e per i progetti di Kevin Feige ma, non ci si sperava quasi più, per la “distinta concorrenza” DC Warner. Con un video di circa 5 minuti, seguito da una fitta attività social sui canali ufficiali, DCha messo nero su bianco la prima fase del suo piano decennale di rilancio (qualcuno direbbe di rinascita), chiamata in modo altisonante “Déi e Mostri”. Superman Legacy, The Batman Part II, Creature Commados, The Brave and The Bold, Lanterns, The Authority, Swamp Thing, Paradise Lost, Supergirl: Woman of Tomorrow, Waller e Booster Gold: undici titoli importanti, ma forse ancora più importante è il modo, più diverso che innovativo, con il quale ci sono ...