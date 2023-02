Jair Bolsonaro? Toh | il Brasile inquina anche senza di lui

(Di domenica 5 febbraio 2023) Lunedì 30 gennaio il presidente brasiliano Luiz Ignacio Lula da Silva ha incassato dal cancelliere tedesco Olaf Scholz 200 milioni di euro a titolo di contributo per la tutela dell'Amazzonia. Venerdì 3 febbraio Lula ha fatto affondare nell'Atlantico una ex-portaerei carica di rifiuti tossici. Incassato l'assegno, gabbato lo cancelliere, si potrebbe commentare. Ovviamente, proprio perché il contributo era stato portato in quanto Lula si era celebrato come difensore dell'ambiente contro quel disboscatore di, qualche associazione ambientalista ha provato a rivolgere al presidente brasiliano un appello, perché bloccasse l'operazione. Ovviamente, manco ha risposto. Il «naufragio pianificato e controllato» della nave, carica di amianto, vernici e altri rifiuti tossici, è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì, a circa 350 km dalla costa, malgrado le proteste ...

... definitivamente compromessa dalla scelta eversiva di(coinvolto o no che sia in prima persona nel fallito golpe , lo stabiliranno le indagini della magistratura penale). LA FORESTA ...L'ex presidente brasiliano, attualmente in Florida, ha chiesto alle autorità statunitensi un visto turistico per rimanere nel paese per altri sei mesi. Lo ha riferito il britannico Financial Times, secondo il ...

Il golpe dell’8 gennaio in Brasile è fallito, ma ha lasciato dietro di sé tragedie tuttavia in atto e vite appese a un filo.La restaurazione democratica del presidente Ignacio Lula da Silva non è impaziente, ma pur rispettando le prerogative parlamentari (“un territorio ormai occupato da un’inedita e pericolosa maggioranza ...