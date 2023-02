Italia-Francia rugby su TV8 | orario | programma in chiaro | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) L’affronterà lanel match valido per la prima giornata del Sei Nazioni 2023. Il weekend d’apertura del prestigioso torneo europeo disi conclude con l’attesissimo incontro indomenica 5 febbraio (ore 16.00) allo Stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri, che in autunno hanno confezionato una grande impresa battendo l’Australia, se la dovranno vedere contro i detentori del trofeo. I padroni di casa cercheranno la magia assoluta contro i Galletti, che si sono presentati baldanzosi nella capitale e subito desiderosi di issarsi in testa alla classifica generale. I ragazzi del CT Kieran Crowley dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo, giocare senza paura e senza remore, provando a tirare fuori energie da ogni dove e cercando di neutralizzare il talento cristallino dei transalpini. Servirà anche ...