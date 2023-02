Italia | Europa e America sotto attacco hacker

(Di domenica 5 febbraio 2023) Un massiccio, di pirati informatici, tramite un virus ransomware già in circolazione si è verificato inil 5 febbraio. Lo ha rilevato il Computer security incident response team dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. I tecnici dell’Acn hanno già censito “diverse decine di sistemi nazionali verosimilmente compromessi. E hanno allertato numerosi soggetti i cui sistemi sono esposti ma non ancora compromessi“. Gli attacchi dei pirati informatici sono aumentati a dismisura già nel corso del 2022, il primo anno della guerra in Ucraina. Foto PixabayPresi di mira i server VMware ESXi Tuttavia, si spiega dall’Agenzia per la cybersicurezza, “rimangono ancora alcuni sistemi esposti, non compromessi“. Riguardo a questi ultimi “non è stato possibile risalire al soggetto proprietario. Sono chiamati immediatamente ad ...

"Il Computer Security Incident Response Team(Csirt - IT) dell'Agenzia per la Cybersicurezza ... 'L'attacco hacker avvenuto nella giornata di oggi in tuttadimostra la necessità di ...in maglia bianca per dovere di ospitalità. IN 47 MATCH 3 SOLE VITTORIE SULLA FRANCIA In 47 scontri diretti gli azzurri hanno vinto una volta a Grenoble nella finale di Coppa(1997) e 2 ...

Migranti: Consiglio d'Europa, l'Italia ritiri il decreto Ong Agenzia ANSA

Il Consiglio d’Europa ha chiesto all’Italia di cancellare il nuovo codice di condotta per le ong Il Post

Sapevate che in Italia esiste il ponte naturale più grande d’Europa SiViaggia

Meteo: Gelo e bufere di neve minacciano parte dell'Europa; anche l'Italia sarà colpita Facciamo chiarezza iLMeteo.it

Migranti, il Consiglio d'Europa: "L'Italia ritiri il decreto sulle Ong" la Repubblica

Un presunto attacco hacker sta mettendo in serio rischio la trasmissione del derby tra Inter e Milan su DAZN. I tifosi chiedono il ...Anche l'Italia è vittima di un attacco hacker che ha messo in difficoltà alcuni server causando problemi di connessioni.