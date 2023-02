Israele | quinta settimana di proteste contro il governo Netanyahu

... la conduttrice radio - tv Irene Valiente ; Tal Eshkoli , capodelegazione di; Katrina ...classificata, quest'anno ha ritentato, senza avere inciso nient'altro prima di questo secondo ...Migliaia di israeliani hanno manifestato oggi nel centro di Tel Aviv per lasettimana consecutiva per protestare contro il governo di destra del primo ministro Benyamin ...democrazia di...

Israele, quinta settimana di proteste contro la riforma del sistema giudiziario IL MONDO - RIVISTA ITALIANA ILLUSTRATA DI POLITICA, ECONOMIA, CULTURA E SOCIETA'

La Regione Puglia produrrà droni con aziende israeliane Infoaut

Scrivere di una gioia che invade Jenin Potere al Popolo

Quinta Domenica del tempo ordinario: voi siete la luce del mondo korazym.org

Arabia Saudita e Israele: passi lenti ma costanti verso la normalizzazione AMIStaDeS

Migliaia di israeliani hanno manifestato oggi nel centro di Tel Aviv per la quinta settimana consecutiva per protestare contro il governo di destra del primo ministro Benyamin Netanyahu per la sua ann ...In Israele c'è un disegno di legge che renderebbe facile togliere la cittadinanza a chi ha commesso attacchi terroristici. Ma distinguendo tra ebrei e arabi.