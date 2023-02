Iran, media: Khamenei concede la grazia a migliaia di prigionieri TGCOM

Iran, Khamenei concede la grazia a migliaia di prigionieri Il Sole 24 ORE

Media, Khamenei concede la grazia a migliaia di prigionieri blue News | Svizzera italiana

Media iraniano: l’attacco a Isfahan è legato a gruppi del Kurdistan iracheno Agenzia Nova

Iran, attacco con droni a sito militare. Media Usa: "Raid di Israele" / Video QUOTIDIANO NAZIONALE

Elnaz Mohammadi si era recata nell'ufficio del procuratore ''per fornire alcune spiegazioni'', il motivo dell'arresto non è stato specificato. La gemella è in carcere dal 29 settembre per un suo artic ...La Guida suprema dell'Iran Ali Khamenei, la più importante figura politica e religiosa del paese, ha graziato «decine di migliaia» di persone detenute, ...