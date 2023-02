Iran | Khamenei grazia migliaia di detenuti Teharan cerca di uscire dalla morsa dei manifestanti Ong | “Polizia spara agli occhi”

(Di domenica 5 febbraio 2023) In occasione dell'anniversario della Rivoluzione islamica del 1979 la mossa della Guida Supremaiana. Hacker di Stato contro Charlie Hebdo. Sos per le donne accecate deliberatamente. Arrestata giornalista, è sorella del reporter che parlò della morte di Mahsa Amini

Il leader supremo iraniano ordina la liberazione di decine di migliaia di ragazzi arrestati nelle proteste contro il regime Il leader supremo dell', l'Ayatollah Ali, ha graziato "decine di migliaia" di prigionieri, compresi molti arrestati nelle recenti proteste per accuse legate alla sicurezza. Lo riferiscono diversi media ...L'ayatollah Ali, ha promulgato un decreto per liberare "decine di migliaia" di prigionieri in carcere arrestati durante le proteste che hanno coinvolto l'negli ultimi quattro mesi (oltre 20 mila ...

In occasione dell'anniversario della vittoria della Rivoluzione islamica, l'ayatollah Ali Khamenei, su proposta del capo della magistratura iraniana, ha ...Il leader supremo dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha graziato «decine di migliaia» di prigionieri, compresi molti arrestati nelle recenti proteste per accuse legate ...