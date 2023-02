Inzaghi spalle al muro | l’addio all’Inter è già una certezza

fa bene a farlo giocare stasera e a ritenerlo ancora un titolare, resta un giocatore ... Quando tornerà in condizione e finalmente si sarà messo tutti i problemi alle, tornerà a fare la ...'La corsa solitaria del Napoli ha portato le altre grandi a guardarsi lee non più a ... Anchenon parla più di tricolore, ma neppure ha mai citato la Champions come obiettivo minimo. 'In ...

Pioli e Inzaghi, chi perde di più con il derby Inter-Milan di stasera Corriere della Sera

Inter-Milan, derby ad alta tensione: per chi perde è crisi. Pioli medita ... FIRSTonline

Inter-Milan, terzo atto: Inzaghi e Pioli direttori d'orchestra alla Scala ... Footballnews24.it

Inter, Inzaghi: "Testa e cuore nel derby contro il Milan. Skriniar Ragazzo splendido" QUOTIDIANO NAZIONALE

Inter-Milan, conferenza stampa pre-partita Simone Inzaghi StadioSport.it

Non solo Skriniar, anche un'altra pedina di proprietà dell'Inter è destinata a lasciare il club nerazzurro: mister Inzaghi non può fare nulla ...Pioli deve arginare una crisi che rischia di stritolarlo. Inzaghi può fare un salto in avanti proprio mentre la stagione sta per entrare nel vivo con il ritorno della Champions ...