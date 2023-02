Inter | settimo sigillo di Lautaro Martinez contro il Milan

(Di domenica 5 febbraio 2023) Gol numero 7 diil, uno dei suoi bersagli preferiti: Sono 4 in Serie A, uno in Supercoppa e 2 in Coppa Italia Con la rete segnata al Derby,è a quota 7 gol segnatiilnei derby. Il numero 10 dell’in 12 confronti nella stracittadina ha una media di un gol ogni due partite. Sono quattro gol in Serie A, due in Coppa Italia e uno nell’ultima Supercoppa, lo scorso 18 gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Con questi tre punti il Torino sale a 30 punti e alposto in classifica 21Giornata: ... Spezia - Napoli 0 - 3, Torino - Udinese 1 - 0, ore 18.00 Fiorentina - Bologna, ore 20.45- Milan. ...... stando così le cose, l'dovrebbe vincere la Coppa Italia per promuovere il Toro in Europa). ... Sorpasso: Toro. Ossigeno per la classifica e più ancora il morale .

Serie A, derby Inter-Milan 1-0: la sblocca Lautaro. DIRETTA Sky Tg24

Inter-Milan 1-0 diretta: segui LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Dove vedere Inter-Milan e le altre partite di serie A Corriere della Sera

Inter-Milan, i duelli del derby: le statistiche di giocatori e allenatori Sky Sport

Gol, tre punti, settimo posto, goduria: che gran Toro! Tuttosport

I rossoblù a segno non Orsolini e Posch rilanciano la corsa al settimo posto. Gran festa sugli spalti con i 1.800 tifosi arrivati da Bologna ...Il Toro si rialza subito, dopo l’eliminazione in Coppa Italia. Batte l’Udinese grazie al gol di Karamoh, al secondo centro consecutivo, la sorpassa in classifica al 7° posto e comincia a sentire il ...