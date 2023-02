Inter | serve la giusta testa per vincere il primo derby in campionato

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 febbraio 2023)-Milan non è un impegno banale. I nerazzurri di Inzaghi infatti devono dimostrare di avere la tenuta mentale perunin. Una cosa che non succede da quasi due anni. PROBLEMA– L’non vince unin Serie A dal 21 febbraio 2021. Sono passati praticamente due anni. E in panchina c’era Antonio Conte. Qui troviamo il significato della sfida trae Milan di questa sera. I nerazzurri con Inzaghi in panchina non hanno mai vinto quando la stracittadina valeva per la Serie A. Tre occasioni, un pari e due sconfitte. Un bilancio che va cambiato. PROBLEMA DI– Ilproblema che ha condizionato queste sfide è quello mentale. L’ha sempre cominciato bene ...