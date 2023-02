Inter-Sassuolo Women 3-0 | tabellino 16ª giornata di Serie A Femminile

(Di domenica 5 febbraio 2023) Altra vittoria per l’dopo il grande successo contro il Milan nel Derby. Le ragazze di Guarino superano ilcon tre reti nella ripresa. Ildi, gara valida per la 16ªdi3-0 () Marcatrici: 54? Ajara Njoya (I); 58? Karchouni; (I) 93? Chawinga (I)(4-2-3-1): 22 Durante (72? Piazza); 25 Thøgersen, 17 Förd?s, 19 Alborghetti, 13 Merlo; 34 Mihashi, 6 Santi; 33 Ajara Njoya, 5 Karchouni (72? Pandini), 11 ...

In più nell'ultimo weekend è arrivata una pesantissima sconfitta casalinga contro il. Stasera contro l'i tifosi si aspettano risposte definitive e Pioli nell'ultima settimana ha ...

