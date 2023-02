Inter-Sassuolo Femminile termina 3-0! Merito all’inarrestabile Karchouni

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 febbraio 2023)3-0. La 16ª giornata del Campionato di Serie Aal KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti di Milano (MI) finisce con una vittoria per la squadra di Guarino. Sblocca il match Ajara, servita da. Quest’ultima, poi, autrice del secondo gol. Chiude l’immancabile Chawinga. Di seguito il report del secondo tempo di. SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo in(vedi report), nella ripresa la squadra di Rita Guarino torna in campo più agguerrita. Al 47? Elisa Polli viene messa giù al in area, guadagnando un’ottima opportunità su calcio piazzato. La punizione, al 48?, ...