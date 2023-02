Inter-Sassuolo Femminile | le pagelle | Karchouni top | ma che magia Guarino!

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 febbraio 2023)finisce 3-0 (vedi report). Dopo un primo tempo un po’ sottotono, la squadra di Guarino vince la sfida grazie all’ottima prestazione dei secondi 45?. Merito anche di un’altra buonissima gara di. Di seguito ledel match di Serie A. DURANTE 7 – L’estremo difensore non è particolarmente impegnato in, ma in un paio di incursioni delle neroverdi in area di rigore risulta provvidenziale. Dopo una rimessa dal fondo accusa un problema fisico e chiede il cambio. Nel tempo ha dimostrato quanto la sua presenza sia essenziale, la speranza dunque è che possa rientrare subito. – Dal 73? PIAZZA 7 – Esordio in Serie A inaspettato per il secondo portiere nerazzurro. Entra per ...