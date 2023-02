Inter Primavera | con il Napoli segnali di ripresa | la svolta tattica di Chivu

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ieri l’è tornata alla vittoria in campionato con un roboante 4-0 contro il. La squadra diha mostratodi crescita, dati probabilmente da una modificarilevante– Torna alla vittoria ladi Cristian. Il risultato è netto e rispecchia quanto visto nell’arco dei 90?. I nerazzurri hanno dominato la gara per tutto il tempo, apparendo sia solidi in fase difensiva – merito anche della new entry Kassama – ma soprattutto molto pungenti in fase offensiva.è partito con una sorta di 4-2-3-1, dando la possibilità al quartetto offensivo di esprimere tutto il proprio potenziale. Avere la possibilità di far scendere in contemporanea giocatori del calibro di ...