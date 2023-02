Inter | Onana | «Ho piena fiducia nel mister e in quello che abbiamo preparato»

2 Ecco le formazioni ufficiali di- Milan (fischio d'inizio ore 20.45).(3 - 5 - 2) :; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi. Milan (3 - 5 - 2) : Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia; ...- Milan, le formazioni ufficiali(3 - 5 - 2):; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi. MILAN (3 - 5 - 2): ...

Inter, con offerta da almeno 25 milioni Onana può partire. Due i nomi per l'eventuale sostituzione TUTTO mercato WEB

Inter-Milan, Onana: “Sono molto positivo, fiducioso e ottimista” Pianeta Milan

Inter, Onana non è incedibile: Marotta ha fissato il prezzo Calciomercato.com

Ts – Onana, futuro a rischio: l’Inter potrebbe sacrificarlo a fine stagione Passione Inter

Live Inter-Milan: la cronaca in diretta e il risultato in tempo reale del derby valido per la 21esima giornata della Serie A 2022/2023.