(3 - 5 - 2):; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi. MILAN (3 - 5 - 2): Tatarusanu; Kalulu, ...PROBABILI FORMAZIONI- MILANINTER (3 - 5 - 2):; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Martinez. All. S. InzaghiMILAN (4 - 3 - 3): ...

Onana: “Mai avrei immaginato di giocare in un club come l’Inter. Ma era destino perché…” fcinter1908

Inter, Onana carico per il derby: 'Mi aspetto il miglior Milan, ma sono ottimista. Piena fiducia in Inzaghi' Calciomercato.com

Onana: "Non avrei mai immaginato di giocare in club importante come l'Inter. Julio Cesar Per me è un... Fcinternews.it

Inter-Milan, sfida tra i pali: Onana contro Tatarusanu Pianeta Milan

CdS - Inter e Milan: portieri nuovi. Onana inamovibile, Pioli rimpiange Maignan Fcinternews.it

Live Inter-Milan: la cronaca in diretta e il risultato in tempo reale del derby valido per la 21esima giornata della Serie A 2022/2023.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...