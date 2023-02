Inter | non solo Dumfries | c'è un altro candidato a lasciare Appiano

... "Il Milan visto ultimamente è più abbordabile, ma prima o poi, come ogni Araba Fenice risorgerà dalle sue ceneri: sperocon l'. Gli stimolimancano dopo le tre pappine in terra d'Arabia ...In serata sarà la volta del big match: A San Siroe Milan si contenderanno tre preziosissimi ... cinque soli punti raccolti in cinque sfide e ben nove gol subiti in due partitepuò più ...

Bonolis: 'Occhio Inter, al Milan non mancheranno stimoli dopo le tre pappine in Supercoppa' Calciomercato.com

Inter, non solo Dumfries: “Sarà ceduto altro big: tutti gli indizi portano a…” fcinter1908

Inter-Milan, un derby rischiatutto che non ammette errori Corriere dello Sport

Behrami: “Frattesi lo vedrei bene all’Inter se non fosse che…” fcinter1908

Si può parlare d’Europa, si deve parlare d’Europa alla vigilia di Fiorentina-Bologna. Lo suggerisce, anzi, lo impone, la classifica rifatta dopo la penalizzazione della Juventus. Se consideriamo il Na ...Campioni d’Italia nelle ultime due stagioni, stasera a Milano la sfida che nessuno vuole sbagliare. Inzaghi favorito per il bis, ma per Pioli è l’occasione ideale per rilanciarsi ...