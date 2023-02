Inter-Milan | statistiche e curiosità del Derby numero 178 in Serie A – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 febbraio 2023) Queste sono lee lepiù importanti deldio di questa sera secondo Tuttosport. Dai numeri di Olivier Giroud, fino alla ripetizione della partita tranel giorno 5 febbraio. NUMERI – L’ha vinto ildio per 67 volte, con 56 pareggi e 54 sconfitte. Questa sera ci sarà lo scontro178 train campionato. I nerazzurri sono in vantaggio nei successi e potrebbero confermarsi. La storia degli ultimi incontri non è così rosea però. La squadra di Simone Inzaghi non ha mai ottenuto un successo contro ilin campionato: 3 scontri conditi da 2 sconfitte e 1 pareggio. Olivier Giroud è stato l’uomo ...