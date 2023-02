Inter-Milan | sfida tra i pali | Onana contro Tatarusanu

Commenta per primo Il derby trarompe i confini milanesi e arriva in America, dove oltre 1000 tifosi si raduneranno per assistere al match. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'si gioca anche a ...Vincendo ancora, i partenopei guadagnerebbero altri punti pesantissimi sulle inseguitrici (stasera c'è il derby tra). Lo Spezia, quartultimo a quota 18 punti, arriva da due ko ...

Verso Inter-Milan, la probabile formazione: Leao verso l'esclusione, Origi in coppia con Giroud Milan News

Inter-Milan, indiscrezioni impensabili su De Ketelaere: "Tocca a lui" Liberoquotidiano.it

Dai microchip a Springsteen: 7 cose che non sapevi sul derby di Milano La Gazzetta dello Sport

INTER-MILAN, PATO: "LEAO PUO' FARE LA DIFFERENZA" - Sportmediaset Sport Mediaset

VIDEO – Nuovo infortunio per Correa che salta Inter-Milan: i dettagli Passione Inter

Una vera sfida il tanto atteso derby di stasera per i rossoneri, impegnati soprattutto a invertire la deludente direzione presa nell’ultimo periodo. In cerca di una rivincita dopo la Supercoppa, il Mi ..."Rafa può fare la differenza, ma a me piace molto anche Giroud. Lui è amico del gol, e nel derby sa già come si fa". Alla ...