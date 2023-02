Inter-Milan | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 febbraio 2023) Dopo poco più di due settimane dal derby di Supercoppa a Riad,si incontrano di nuovo, questa volta a San Siro, per la terza stracittadina della stagione. I nerazzurri hanno la chance di dare una spallata importante alla lotta per la zona Champions (senza abbandonare il sogno scudetto) e di far sprofondare ancor di più i cugini. I rossoneri, invece, vogliono uscire dalla crisi in cui sono piombati e dimenticare la batosta contro il Sassuolo con un successo che potrebbe svoltare la stagione come fatto lo scorso anno. Il fischio d’inizio a, valevole per la 21esima giornata diA, è in programma alle ore 20:45 di questa sera. Il momento delle due squadre Una sconfitta nelle ultime 10 fra campionato, Coppa Italia e Supercoppa per l’, che dal ...