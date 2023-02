Inter-Milan | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ile isudi, match valido per la ventunesima giornata di. Derby cruciale per la stagione di entrambe, in palio non c’è solo la supremazia cittadina ma molto di più, visto che i rossoneri sono in crisi nera e vogliono rialzare la testa, mentre i nerazzurri stanno meglio ma non possono frenare. Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 5 febbraio.sarà visibile sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi. SportFace.