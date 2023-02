Inter-Milan | per Pioli è decisiva | il tecnico non può più sbagliare

Commenta per primo Prime pagine proiettate sul derby di questa sera tra l'di Inzaghi e ildi Pioli : dopo un gennaio horror, la stracittadina è per i rossoneri l'occasione del riscatto. Per i nerazzurri, una vittoria significherebbe invece uno scatto importante ...A gennaio, l'ha battuto il Napoli, ile l'altra sera l'Atalanta, non giocando mai nello stesso modo, modulo a parte. A Riad, Inzaghi sorprese Pioli aggredendo ilgià sul primo ...

I derby e Simone Inzaghi: un rapporto molto stretto fin dal principio per l'allenatore dell'Inter. "La carriera da tecnico di Simone Inzaghi nasce dopo un derby: Lotito gli affida ...Inter e Milan si giocano tanto ad un anno di distanza da un altro derby che decise lo Scudetto: umori e momenti diversi. Rieccoli, 365 giorni dopo, avversari nell'ennesimo capitolo di… Leggi ...