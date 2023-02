Inter-Milan | oltre 75mila spettatori e 6 milioni di incasso | è secondo risultato di sempre

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ufficiali i dati dallo Stadio Giuseppe Meazza per: sono 75.584 glipresenti a San Siro per il derby meneghino, per untotale di 5.832.142 euro. È ildiper l’in Serie A: numeri migliori si erano registrati soltanto in-Juventus del 4 ottobre 2019. SportFace.

Commenta per primo Grande spettacolo in campo e fuori per il derby di Milano. Sono in 75.584 ad assistere aper un incasso lordo di 5.832.142 euro, il secondo più alto di sempre per i nerazzurri, dietro solo a- Juventus del 2019.Matteo Berrettini e Melissa Satta non si nascondono più. Le telecamere di Dazn li hanno inquadrati in tribuna, a San Siro, mentre seguivano, sorridenti, il derby. Satta e Berrettini, prima del calcio il basket Non è il primo evento sportivo seguito dalla coppia: il tennista e la showgirl, ex moglie del calciatore Kevin - Prince Boateng, lo scorso ...

Inter-Milan 1-0 diretta: segui LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Inter-Milan, il derby si gioca anche sui social ItaSportPress

Inter-Milan 1-0: gol di Lautaro! | La Diretta del derby di Serie A La Gazzetta dello Sport

LIVE MN - Inter-Milan (1-0): ci provano i rossoneri! Milan News

Inter-Milan, la moviola: fallo di Lukaku su Thiaw, annullato il 2-0 La Gazzetta dello Sport

INTER-MILAN 1-0 (34' Lautaro Martinez) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-MILAN 79' - Lautaro giù in area milanista colpito da Kalulu, Massa ha la visuale giusta e ...77' Punizione dal limite Milan: mancino di Giroud che termina vicino al palo. 75' Ripartenza incredibile del Milan, Leao serve Giroud davanti ad Onana ma il francese sbaglia lo ...