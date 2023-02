Inter-Milan | Matteo Berrettini e Melissa Satta insieme a San Siro per il derby

Leggi su sportface

(Di domenica 5 febbraio 2023)sono stati immortalati dalle telecamere sugli spalti di San, dove si disputa ildio tra. I due non hanno ancora ufficializzato la loro relazione, ma i numerosi indizi (social e non solo) non lasciano spazio a molti dubbi. Dopo la loro presenza al Forum per un match dell’Olimpiao, i due si sono fatti vedere nuovamentein pubblico, questa volta però per un match di calcio e non di basket. Manca solo la conferma da parte dei direttiessati, ma la love story tra la stella del tennis e la showgirl sembra ormai iniziata. SportFace.