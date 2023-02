Inter-Milan | Massa promosso con riserva | arbitra all’inglese | qualche imprecisione

(Di domenica 5 febbraio 2023) Davideporta a casa il derby senza troppi affanni: prima stracittadinaper uno dei più esperti fischietti italiani, un’anomalia che viene sanata da Rocchi, e il voto è positivo seppur senza strapparsi le vesti. L’arbitro di Imperia dirige in modo ordinato, prova a fischiare poco e a non essere protagonista, sorvola su un paio di contatti in area rossonera con Dzeko e Lautaro che chiedono il rigore, ma in entrambe le occasioni troppo poco per il metro usato oggi. Un metro, aiutato anche da una partita comunque corretta e senza l’agonismo che si poteva aspettare, specie in un primo tempo a senso unico. Puntuali i (tanti) cartellini gialli, una sbavatura nel finale quando fischia troppo presto per annullare un gol di Lukaku, un po’ come Sacchi in Monza-, solo che questa ...

Commenta per primo Grande spettacolo in campo e fuori per il derby di Milano. Sono in 75.584 ad assistere aper un incasso lordo di 5.832.142 euro, il secondo più alto di sempre per i nerazzurri, dietro solo a- Juventus del 2019.Matteo Berrettini e Melissa Satta non si nascondono più. Le telecamere di Dazn li hanno inquadrati in tribuna, a San Siro, mentre seguivano, sorridenti, il derby. Satta e Berrettini, prima del calcio il basket Non è il primo evento sportivo seguito dalla coppia: il tennista e la showgirl, ex moglie del calciatore Kevin - Prince Boateng, lo scorso ...

Inter-Milan 1-0 diretta: segui LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Inter-Milan, il derby si gioca anche sui social ItaSportPress

Inter-Milan 1-0: gol di Lautaro! | La Diretta del derby di Serie A La Gazzetta dello Sport

LIVE MN - Inter-Milan (1-0): inizia la ripresa, dentro Brahim Diaz Milan News

Inter-Milan, la moviola: fallo di Lukaku su Thiaw e fuorigioco di Lautaro annullato due volte il 2-0 La Gazzetta dello Sport

Gol numero 7 di Lautaro Martinez contro il Milan, uno dei suoi bersagli preferiti: Sono 4 in Serie A, uno in Supercoppa e 2 in Coppa Italia Con la rete segnata al Derby, Lautaro è a quota 7 gol segnat ...Inter – Milan highlights e gol, ecco le immagini della sfida. Lautaro Martinez decide il derby di Milano con un’incornata su assist di Calhanoglu nel primo tempo, ennesimo KO per gli uomini allenati d ...