Inter-Milan | il retroscena | ecco perchè Ibra ce l’ha ancora con Calhanoglu

(Di domenica 5 febbraio 2023)sul derby in programma questa sera:himovic ceconStando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, c’è un curiosotrahimovic prima che l’expassasse alla corte dell’, riportato proprio nel giorno in cui la Serie A aspetta il derby dio. Sembrerebbe infatti che lo svedese sia rimasto assai infastidito dalla decisione del centrocampista sul mancato rinnovo, nonostante lui avesse insistito in prima persona con Maldini e Massara per la permanenza del turco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

hanno deluso i propri tifosi: gennaio è stato avaro di rinforzi. Le romane non hanno fatto meglio. La Lazio di Sarri non ha trovato un vice Immobile. La Roma di Mourinho voleva un ...PROGRAMMA 22GIORNATA SERIE A 2022/2023 Venerdì 10 febbraio Ore 20.45 -- Torino (Dazn) Sabato ...Lunedì 13 febbraio Ore 18.30 - Hellas Verona - Salernitana (Dazn) Ore 20.45 - Sampdoria -

LIVE MN - Verso Inter-Milan, più 3-5-2 che 4-3-3. Leao in panchina Milan News

Inter-Milan, indiscrezioni impensabili su De Ketelaere: "Tocca a lui" Liberoquotidiano.it

Inter-Milan, intrecci di mercato: svelato un retroscena inaspettato su Tonali e Barella Spazio Milan

Quote inter-Milan: l'Over 1.5 primo tempo vale 2.75 La Gazzetta dello Sport

Campioni d’Italia nelle ultime due stagioni, stasera a Milano la sfida che nessuno vuole sbagliare. Inzaghi favorito per il bis, ma per Pioli è l’occasione ideale per rilanciarsi ...Pochi dubbi e abbondanza per Simone Inzaghi, che, in vista del Derby, può contare sull'intera rosa: Handanovic e Brozovic sono a disposizione, entrambi andranno in panchina.