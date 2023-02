Inter-Milan è soldout! Il dato sugli spettatori presenti a San Siro per il derby

(Di domenica 5 febbraio 2023) È in corso il, ventunesima giornata di Serie A 2022-2023. La società ha ufficializzato ilSAN– Sono 75.584 gliallo Stadio Giuseppe Meazza per, ventunesima giornata di Serie A. Incasso lordo pari a 5.832.142. Questi i dati ufficiali.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2021 - Tutti i diritti riservati

Nel derby di Milano, la sfida si gioca prima sugli spalti. Un gigantesco biscione per la Curva Nord e un messaggio di incoraggiamento per la Curva ...A San Siro, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro,si affrontano nel match valido per la 21° giornata di campionato di Serie A ...

Inter-Milan 1-0 diretta: segui LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Inter-Milan, il derby si gioca anche sui social ItaSportPress

LIVE MN - Inter-Milan (1-0): fine primo tempo Milan News

Inter-Milan, la moviola: contatto Dzeko-Gabbia, il bosniaco chiede il rigore La Gazzetta dello Sport

INTER-MILAN 1-0 (34' Lautaro Martinez) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-MILAN 49' - Stavolta Gabbia non la passa liscia: altro fallo su Lautaro e giallo per lui. 48' ...INTER-MILAN 1-0 (34' Lautaro Martinez) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-MILAN 48' - Lautaro reclama per un contrasto di Gabbia, Massa non dà punizione ma rimessa ...