Inter-Milan domenica 5 febbraio 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Out Leao | gioca Origi | Dzeko accanto a Lautaro Martinez

Leggi su infobetting

(Di domenica 5 febbraio 2023) Perla seconda parte di stagione è iniziata con moltirogativi e da questo punto di vista affrontarsi due volte nell’arco di due settimane, prima in Supercoppa e poi in campionato, non aiuta visto il carico emotivo e fisico che le stracittadine si portano dietro. Nelle ultime due stagione il derby ha InfoBetting: Scommesse Sportive e