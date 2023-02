Inter-Milan | Brozovic e Lukaku migliorano! La formazione per il derby – Sky

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 febbraio 2023), domani alle 20.45, sarà addirittura il settimostagionale (vedi articolo). Ladata durante L’Originale su Sky Sport ha scelte ben definite, nonostante migliorino le condizioni di. CHI GIOCA E CHI NO – Per, a differenza di Stefano Pioli (vedi articolo), difficile aspettarsi sorprese da parte di Stefano Pioli. In difesa, secondo Sky Sport, è Francesco Acerbi ad aver vinto il ballottaggio con Stefan de Vrij mentre torna dal 1?Skriniar dopo tutto quanto avvenuto nel recente periodo. Matteo Darmian va quindi largo a destra, al posto di Denzel Dumfries. In mezzo al campo Andrea Paventi, in collegamento con L’Originale, parla di Marceloche si è ...