Inter-Milan 1-0 le pagelle e il tabellino | decide Lautaro Martinez

Anche il tabù del campionato è abbattuto: l'di Simone Inzaghi domina e sconfigge ilin campionato dopo averlo fatto nemmeno un mese fa in Supercoppa e la stagione scorsa in Coppa Italia, mai era accaduto nei tre precedenti di Serie ...AGI - Dopo il trionfo in Supercoppa del 18 gennaio , l'si aggiudica anche il derby di ritorno di Serie A battendo di misura il. A San Siro finisce 1 - 0 grazie al dodicesimo sigillo in campionato del solito Lautaro Martinez, che permette alla ...

Inter-Milan 1-0, rivivi la diretta: Lautaro affonda Pioli, Inzaghi è secondo Corriere dello Sport

Inter-Milan 1-0, le reazioni sui social ItaSportPress

Inter-Milan 1-0: gol di Lautaro! | Risultato Finale del derby di Serie A La Gazzetta dello Sport

Inter-Milan, pagelle: Lautaro straripante, Acerbi dominante. Calhanoglu, che cosa sei fcinter1908

Lautaro affonda Pioli, il Milan non c'è più: Inter seconda da sola La Gazzetta dello Sport

Milano, 5 feb. (Adnkronos) – L’Inter si aggiudica il 178° derby in Serie A con il Milan per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez. La squadra di Inzaghi bissa così il successo in Supercoppa sulla ...L'allenatore nerazzurro dopo l'1-0 al Milan nel derby di campionato: "L'unica pecca oggi è stata non aver chiuso la partita. E non dimentichiamo che martedì questa squadra ha avuto il quarto di finale ...