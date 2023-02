Inter-Milan 1-0 al 45? | fin qui decide l’incornata del ‘Toro’ Lautaro Martinez!

(Di domenica 5 febbraio 2023) Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di, sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo a San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco.DEL TORO – Partita piuttosto equilibrata nel risultato nella prima parte del primo tempo, ma comunque con l’meglio del. Diverse le occasioni per i nerazzurri, i cui assalti si concretizzano finalmente al minuto 34, quando Hakan Calhanoglu si incarica di calciare un calcio d’angolo guadagnato e trova la testa diMartinez che stacca più in alto di Simon Kjaer e di testa manda in porta la conclusione che vale l’1-0. Nel finale i rossoneri provano timidamente a uscire, ma la fase difensiva dell’spegne ...

Prima del derby, gli ultrà hanno distribuito un volantino dal titolo "Fatta chiarezza con Skriniar, da parte della nord nessun rancore". Nel testo, la tifoseria organizzata, dopo avere ...L'amministratore delegato dell'Beppe Marotta a Dazn è tornato a parlare di Skriniar, che a fine stagione lascerà i nerazzurri:... E' un provvedimento severo, ma per il restodeve giocare ...

Occhi puntati su una partita che non è come tutte le altre. In campo alle 20.45, in un San Siro tutto esaurito. Per entrambe le squadre un obiettivo: vincere. Negli anticipi sconfitte le lombarde ...Corner di Calhanoglu, colpo di testa di Lautato che insacca in porta. Nerazzurri in vantaggio. - La sfida fra Inter e Milan sarà diretta dal signor Davide Massa della sezione di Imperia. Il fischietto ...