Inter | lungo stop per Correa? A rischio anche il match di Champions League contro il Porto

(Di domenica 5 febbraio 2023) Brutte notizie in casa: nelle ultime ore, l’attaccante argentino Joaquinè finito ko, dovento dare forfait per il derbyil Milan. Ebbene, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’infortunio potrebbe essere ancora più importante. L’ex raschio potrebbe infattisaltare la gara d’andata diil. SportFace.

Calciomercato Juventus, l'indiscrezione parla chiaro: avrebbero potuto finire così già a gennaio: i dettagli dell'operazione. In casa bianconera si è parlato adelle possibili mosse in attacco. Diversi profili presi in esamina, uno su tutti, Dusan Vlahovic....l'autostrada del Sole, quando 50 romanisti avevano retto il confronto violento contro 300 ...00 Empoli - Torino 2 - 2 18:00 Cremonese -1 - 2 20:45 Atalanta - Sampdoria 2 - 0 CALCIO - ...

Inter: lo stop di Correa potrebbe essere più lungo del previsto Fantacalcio ®

Inter, stop più lungo del previsto per Correa: ecco quante partite ... Sportitalia

Inter, Correa rischia un lungo stop: non solo il derby, a rischio anche il Porto in Champions TUTTO mercato WEB

Inter-Milan, la probabile formazione: tra 4-3-3 e 3-5-2 Pianeta Milan

Pioli: "Il derby è un'opportunità. Le critiche Non siamo finiti" La Gazzetta dello Sport

Ad un anno esatto di distanza dal Derby-Scudetto della passata stagione con Giroud decisivo, si torna sul prato di San Siro per il terzo incrocio stagionale tra Inter e Milan. Prima sfida… Leggi ...Campioni d’Italia nelle ultime due stagioni, stasera a Milano la sfida che nessuno vuole sbagliare. Inzaghi favorito per il bis, ma per Pioli è l’occasione ideale per rilanciarsi ...