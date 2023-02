Inter | la Curva Nord | “Situazione Skriniar gestita male | non ci sentiamo di mettergli la croce addosso”

Leggi su sportface

(Di domenica 5 febbraio 2023) A poche ore dal derby contro il Milan, ladell’ha commentato il caso, fornendo il proprio punto di vista: “Pur essendo in parte storia passata, Milan ci ha tenuto a chiarire con noi i motivi che l’hanno spinto a lasciare l’a fine stagione nonostante il grande affetto che prova per questi colori.ha detto che la scorsa estate la società gli aveva comunicato che sarebbe stato messo sul mercato. Ha quindi ottenuto l’offerta del Psg, certo che l’avrebbe ceduto. Ha poi cercato di venir incontro alla dirigenza abbassando le pretese sul rinnovo, dicendosi disposto a rinunciare a un paio di milioni di euro. Sebbene le ragioni del portafoglio abbiano superate quelle del cuore, non vogliamo mettere la...