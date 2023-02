Inter | il Derby ma non solo | gli impegni prima degli ottavi con il Porto

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 febbraio 2023) L’si prepara ad affrontare ildi Milano, uno dei grandidi febbraio dei nerazzurri che affronteranno anche ilin Champions League. CALENDARIO – La testa in questo momento è tutta al, com’è giusto che sia. L’ha l’occasione di confermarsi una squadra con una mentalità da big. Battere il Milan, ottener i tre punti e continuare il proprio Campionato. I nerazzurri poi andranno a Genova, nella trasferta dall’amico Dejan Stankovic. Toccherà poi all’Udinese, tra le mura amiche, dove servirà dimostrare di non essere la squadra dell’andata. Due gare che non possono essere sbagliate, come fatto ad esempio contro l’Empoli in casa. Due partite che precederanno il turno in Champions League, a San Siro, contro il. L’occasione per tornare ...