Intelligenza artificiale e corsivo | ritorno alle origini

(Di domenica 5 febbraio 2023) Mai sentito parlare di ChatGPT? Si tratta di(AI) che sta spopolando perché in grado di realizzare articoli, temi, testi di qualunque tipo con un semplice imput. Per spiegare meglio di cosa sto parlando, ho adoperato io stessa questa ChatGPT e inserito questo imput: Cos’è una ChatGPT? “ChatGPT è un modello di linguaggio sviluppato da OpenAI. È un sistema diaddestrato per generare testo in modo autonomo in base ai dati di input forniti. ChatGPT è addestrato su enormi quantità di testo presenti in Internet e può essere utilizzato per compiti come la risposta a domande, la generazione di testo e la traduzione automatica”. Oppure, chiedendo “ Articolo sulla musica classica italiana” (tema scelto a caso), esce quanto segue, in pochi secondi: La musica classica ...