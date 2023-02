Incidente stradale sulla Siena-Bettolle | due feriti | auto ribaltate

... non stiamo parlando di strade disastrate o con buche che hanno causato uno peggio ...norme del Codice della Strada che dovrebbero essere spesi proprio per migliorare la sicurezza', ...I vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montepulciano , sono intervenuti intorno alle ore 20.30 di ieri sera per unavvenuto tra due auto a Sinalunga, sul raccordo Siena Bettolle km 41+400, direzione Siena. Quattro persone sono state portate in condizioni gravi alle Scotte: un 79enne (trasportato ...

Schianto a Bresso (Milano): uomo investito da un'auto, grave in ospedale MilanoToday.it

Milano, grave incidente in viale Forlanini: 25enne in pericolo di vita MilanoToday.it

Un altro incidente al passaggio a livello Treni ancora in ritardo La Provincia di Sondrio

Incidente in tangenziale: chiusa la galleria. Traffico in tilt e code chilometriche RomaToday

Due feriti nell’incidente stradale successo ieri sera, sabato 4 febbraio, a Caronno Pertusella, dove un’auto è finita rovesciata a bordo strada. L’incidente si è verificato in viale Cinque Giornate a ...L'incidente potrebbe risalire a qualche ora prima rispetto al ritrovamento, ma a fare luce sulla dinamica e sulle cause sta sarà la polizia stradale del distaccamento di Castelnovo Monti, intervenuta ...