Incendio in abitazione a Paternopoli | 94enne soccorso dai vigili del fuoco

(Di domenica 5 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoOre di paura nella notte a, in provincia di Avellino, per undivampato in una pertinenza di un’in via Capuani. In casa si trovava unrimasto bloccato dalle fiamme che si stavano propagando all’interno e ad altre abitazioni vicine. L’anziano è riuscito a trovare un varco e con l’aiuto deideldel Distaccamento di Grottaminarda, è stato messo in salvo. I caschi rossi, arrivati sul posto con un’autobotte, sono stati impegnati diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ore di paura nella notte a Paternopoli , in provincia di Avellino, per undivampato in una pertinenza di un'in via Capuani. In casa si trovava un 94enne rimasto bloccato dalle fiamme che si stavano propagando all'interno e ad altre abitazioni vicine.

