In Ucraina la strada verso l’escalation è lastricata di armi di S Mentana

Leggi su tpi

(Di domenica 5 febbraio 2023) Dal 1947 a oggi non siamo mai stati così vicini alla “mezzanotte” del Doomsday Clock, l’orario metaforico con cui il Bullettin of Atomic Scientists segnala il rischio di una catastrofe nucleare. È vero, non stiamo parlando di una scienza esatta, e da un po’ di tempo a questa parte tale orologio cerca di quantificare anche altri rischi di danni irreversibili per il pianeta, come quelli dovuti ai cambiamenti climatici. Ma è altrettanto vero che si tratta di un ulteriore segnale che mostra come la guerra insi stia apprestando a entrare in una nuova fase che rischia di essere particolarmente pericolosa per gli equilibri globali. Dopo undici mesi, il conflitto non ha raggiunto un esito decisivo. La Russia non è riuscita a piegare l’, ma ha ancora un potenziale bellico che le permette di portare avanti la guerra, dall’altro lato ...