(Di domenica 5 febbraio 2023) Tragedia sfiorata in. Una donna di 87 anni è statamentre sfrecciava ain, all'altezza del casello di Azzano Decimo sulla A28. La polizia stradale di ...

Leggi anche >inper 15 chilometri, fermato: era alla guida con un tasso alcolemico due volte il consentito La ricostruzione Secondo una prima ricostruzione, l'anziana avrebbe ...- Una donna di 87 anni è stata fermata mentre correvainall'altezza del casello di Azzano Decimo dalla polizia stradale di . Avrebbe percorso diversi chilometri, forse una decina. L'allarme è scattato prima di ...

In autostrada contromano a tutta velocità, 87enne fermata: «Non mi sono accorta di nulla» ilmattino.it

Sfreccia contromano in autostrada, fermata un'automobilista di 87 anni: «Non mi sono accorta di nulla» ilgazzettino.it

Terrore sull'A28, anziana di 87 anni percorre contromano 13 ... il Dolomiti

Contromano al volante in autostrada per 15 chilometri, fermato: era ... Fanpage.it

Torino: Contromano in autostrada Questure sul web

Tragedia sfiorata in autostrada. Una donna di 87 anni è stata fermata mentre sfrecciava a tutta velocità in contromano, all'altezza del casello di Azzano Decimo sulla A28.AZZANO DECIMO - Una donna di 87 anni è stata fermata mentre correva contromano in autostrada all'altezza del casello di Azzano Decimo dalla polizia stradale di Spilimbergo.