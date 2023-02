In 10 per un’ora | Atalanta ancora a bocca asciutta

Leggi su bergamonews

(Di domenica 5 febbraio 2023) L’torna dal Mapei Stadium a mani vuote, con tanta rabbia e frustrazione per una serata che non si è sviluppata nel modo in cui gli uomini di Gasperini l’avevano pensata. Dopo l’uscita di scena dalla Coppa Italia, Gasperini prova a ripartire dal campionato: se a Milano aveva lasciato in panchina Lookman e Højlund, a Reggio Emila il tecnico piemontese rinuncia all’ex Boga preferendo Ederson da trequartista più centrale. Nella prima mezz’ora di gioco l’mantiene maggiormente il possesso palla tentando di giocare il più verticale possibile sia sulla fascia sinistra con Maehle, sia lanciando in profondità Højlund. Nonostante ciò la Dea non genera apprensioni a Consigli, mentre sui ribaltamenti di fronte un Sassuolo in palla dopo il successo sul Milan riparte con buona qualità e crea i presupposti per buone chances con Defrel e Berardi. La ...