Il sesto senso | l’idea originale era un serial killer | svela M Night Shyamalan

(Di domenica 5 febbraio 2023) Il, il celebre thriller del 1999 scritto e diretto da M.e con protagonista Bruce Willis, poteva avere una storia totalmente differente da quella poi raccontata. A rivelarlo è stato lo stesso regista durante una recente intervista rilasciata a Yahoo Entertainment.originaria del film prevedeva uned era una sorta di “versione soprannaturale” de Il silenzio degli innocenti, film con protagonisti Anthony Hopkins e Jodie Foster. “Originariamente Ilera strutturato come un film su un. Nelle prime versioni della sceneggiatura, il protagonista era un fotografo delle scene del crimine il cui figlio era capace di vedere i fantasmi. Il ...

Io conto sugli elettori lombardi che abbiamo la capacità e il buondi capire chi è meglio per ... Moratti fu chiamata come assessora al welfare (e vice presidente) per rimettere inla ...LEGGI - M Night Shyamalan riflette sui suoi fallimenti, da Lady in the Water a L'ultimo dominatore dell'aria IlIl ribaltamento più famoso di sempre Sicuramente lo è della carriera di ...

Sarah Michelle Gellar rivela perché "Il sesto senso" ha messo a ... MTV.IT

Sarah Michelle Gellar: Il Sesto Senso ha quasi messo a rischio il ... Movieplayer

M. Night Shyamalan risponde a Sarah Michelle Gellar e al suo ... ScreenWorld

Ragionare d'istinto: il sesto senso si può allenare TGCOM

Esce al cinema Bussano alla porta: ovvero, il sesto senso di M Night Shyamalan per l’Apocalisse Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Cos' è, e soprattutto qual è lo Shyamalan twist più shamalayano di sempre Ecco la classifica dei suoi cinque migliori colpi di scena!Bussano alla porta preferisce la tensione al facile colpo di scena: stavolta Shyamalan convincerà il pubblico degli horror Leggi la recensione dedicata.