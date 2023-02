(Di domenica 5 febbraio 2023) Bilancio geopolitico del viaggio in Congo e Sud Sudan. Al centro di un continente incontinente, dove gli stati, ammesso che siano mai esistiti come tali, non tengono più, Bergoglio è venuto a intestarsi e raccogliere l’eredità, nell’area dove i cristiani non fuggono dalle mattanze dell’Islam radicale, come in Oriente, ma confliggono e si ammazzano tra loro in nome dell’appartenenza tribale, immantinente

Jasmine non è una promessa, non ci sono più per lei i cavalli bianchi della speranza che galoppanorecinto dell'ambizione. I singoli ci sono, fanno parte di un apparato scheletrico in costruzione ...Politiche nuove in Africa e per l'Africa per risolvere buona parte della pacemondo. I 6 giorni diFrancesco tra Congo e Sud Sudan hanno messo la drammatica condizione dell'Africa sotto gli occhi del mondo, non come problema della sola Africa ma come problema radicale ...

Sud Sudan, il Papa: deporre le armi dell'odio, l'amore cambia la storia Vatican News - Italiano

Papa saluta Sud Sudan: vi lascio le parole speranza e pace, deponiamo armi dell’odio. FOTO Sky Tg24

Il saluto di Francesco al Sud Sudan: "Mettete sulle ferite il sale del perdono: brucia ma guarisce" RaiNews

Il Papa nel “Donbass” dell’Africa L'HuffPost

Sud Sudan in festa per l'arrivo di Francesco, la lunga attesa ... Vatican News - Italiano

Il bambino, di 12 anni, è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Salesi di Ancona: domani verrà sottoposto a un intervento chirurgico maxillo-facciale ...Papa Francesco in Africa contro sfruttamento e saccheggio di risorse, parole dure a Kinshasa dove lo strapotere della Cina è assoluto.