Il Papa | “La guerra in Ucraina non è l’unica | il mondo è in autodistruzione Fermiamoci in tempo Aperto a incontrare Putin e Zelensky”

(Di domenica 5 febbraio 2023) “Credo che la morte di Benedetto sia stata strumentalizzata da gente che vuole portare acqua al proprio mulino. E quelli che strumentalizzano una persona così brava, così di Dio, quasi direi un santo padre della Chiesa, direi che è gente non etica, è gente di partito non di Chiesa… si vede in ogni parte, la tendenza a fare di posizioni teologiche dei partiti. Queste cose cadranno da sole, o se non cadranno, andranno avanti come tante volte è accaduto nella storia della Chiesa. Ho voluto dire chiaramente chi eraBenedetto, non era un amareggiato”. Nella conferenza stampa sul volo di ritorno dal viaggio nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan,Francesco ha risposto alle polemiche seguite alla scomparsa di Benedetto XVI. Polemiche suscitate soprattutto dal segretario di Ratzinger, l’arcivescovo Georg Gänswein, che ha attaccato ...