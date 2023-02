Il pallone spia si è sgonfiato | la storia Usa-Cina non ancora

Leggi su formiche

(Di domenica 5 febbraio 2023) La Federal Aviation Administration ha chiuso temporaneamente lo spazio aereo sopra la costa della Carolina, compresi i principali aeroporti; la Guardia Costiera ha librato un ampio tratto di mare. Poco dopo un F22 dell’Air Force ha sparato uno Slammer che hailaerostatico da spionaggio cinese come un palloncino. Esploso è colato a picco con tutto il sistema di raccolta dati collegato, il quale sarà recuperato dalle acque della Carolina e messo sotto analisi dai tecnici statunitensi. Moment the #ChineseSpyBalloon was shot down. #Balloon pic.twitter.com/H9skbByLUs — Michael Steinberg (@MichaelWX18) February 4, 2023 Qualche ora fa, il commander in chief Joe Biden ha dato l’ordine di azione da Camp David, dopo aver avuto luce verde dal Pentagono dato che non c’era più pericolo che i detriti cadessero in zone civili. La missione si è ...