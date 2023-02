Il pallone-spia può essere il risveglio dell’America La versione di Fontaine Cnas

Leggi su formiche

(Di domenica 5 febbraio 2023) Il governo cinese ha dichiarato che l’abbattimento dell’aeromobile “civile” – quello che gli Stati Uniti hanno ritenutoun– è una “reazione eccessiva”. Per questo, Pechino “si riserva il diritto di reagire in seguito”. Ma la gestione della vicenda da parte della Cina sembra suggerire che, qualsiasi siano l’origine e la natura del, per la leadership di Xi Jinping può rappresentare un passo falso in una situazione economicamente difficile. IL SOSPETTO DI WASHINGTON Gli Stati Uniti ritengono che ilstesse monitorando siti militari. Lo ha affermato un funzionario della Difesa americana, sottolineando che ad abbattere ilè stato un missile aria-aria lanciato da un caccia F-22. ...