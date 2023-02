Il Napoli allunga ancora! Osimhen e Kvara piegano lo Spezia

... poi si riparte dalla difficile trasferta contro il Circolo Canottieri. Latina subito avanti ... Nell'ultimo tempo Mancini e De Vincentiis riprendono il Latina, Baraldi, De Vincentiis ...... poi si riparte dalla difficile trasferta contro il Circolo Canottieri. Latina subito avanti ... Nell'ultimo tempo Mancini e De Vincentiis riprendono il Latina, Baraldi, De Vincentiis ...

Il Napoli regola facilmente 3-0 lo Spezia e allunga in vetta ... Metro

Il Napoli vince anche contro la Roma e allunga il passo: +13 dall'Inter RaiNews

Spezia-Napoli, la diretta LA NAZIONE

Il Napoli allunga a +13 sull'Inter: il distacco più ampio di sempre ... numero-diez.com

Il punto sulla A. Il Napoli allunga, frenano milanesi e romane, il ... 100x100 Napoli

Il tecnico azzurro mette in guardia da discorsi di vittorie facili. I campani al "Picco" possono volare ancora più lontano in classifica ...Domenica alle 12.30 (in diretta su Sky) il Napoli fa visita allo Spezia per cercare di allungare ulteriormente in classifica in una giornata che in serata prevede il derby Inter-Milan, scontro diretto ...