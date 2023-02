Il Milan di Pioli sta vivendo una crisi vera | ma ha comunque qualità

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ildinel 2023 ha perso molte certezze, ma resta ai primi posti della Serie A e ha unae una produzione offensiva da rispettare. TATTICA – Il modulo di riferimento diè il 4-2-3-1, anche se poi ha più volte mostrato di saper apportare modifiche specifiche rispetto alla tattica generale. Sia con modifiche tattiche, abbassando il trequartista per formare una mediana a tre, sia scegliendo uomini diversi per il ruolo di trequartista ed esterno destro, modificando così l’interpretazione dello stesso modulo. Il gioco si sviluppa di preferenza dalle fasce, e quella sinistra rappresenta il vero sbocco offensivo vista la presenza di Theo Hernandez e Rafael Leao. Occhio che oggi dovrebbe cambiare modulo (vedi articolo). STATISTICHE – Ilviene dalla peggior striscia di risultati ...

Ora, passata forzatamene questa fase (e cancellata questa frase), anchesembra aver recuperato contezza di sé. Ilnon può avere dilapidato il patrimonio di conoscenza accumulato nella ...Obiettivo riscatto. Ilsi prepara a una mini rivoluzione in vista della sfida contro l'Inter. Nuovo modulo, nuovi ...ripartirà dal tandem centrale Kjaer - Kalulu. L'esperimento Gabbia, ...

News Milan / Ecco chi arriva in panchina se salta Pioli Il Milanista

Capello difende Pioli e punge i calciatori del Milan: "Alcuni non sono abituati" Spazio Milan

Stefano Pioli, incubo esonero: l’indizio arriva dai Bookmakers MilanLive.it

Mister Antonio Conte è in scadenza di contratto giugno 2023 col Tottenham e potrebbe ritornare in Serie A: niente Juventus, altro tradimento ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Inter-Milan match di Serie A, derby fondamentale per le due squadre. Inter che deve vincere per avere ancora ...