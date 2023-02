Il metodo coreano per fare il letto in un minuto e senza pieghe

Leggi su dilei

(Di domenica 5 febbraio 2023) Per avere una stanza sempre in ordine, è buona abitudine riilogni mattina. Molte persone, per fretta o per pigrizia, preferiscono lasciare le lenzuola e il piumone sistemati alla meglio, semplicemente tirando le coperte verso il cuscino. In realtà, basta davvero pochissimo tempo per unperfettamente rifatto, e con un po’ di pratica diventerà un gesto automatico che non vi ruberà più di un paio di minuti. Scopriamo quali sono le tecniche migliori per riilin fretta epiù. Perché riilogni mattina Riilogni mattina, soprattutto quando si va di fretta, può sembrare un gesto inutile (nonché una vera e propria perdita di tempo). In realtà, ci ...