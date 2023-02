Le offerte non sono di certo mancate! Bakayoko, ildell'Adana Demirspor Tiemouè Bakayoko ... L'anno scorso si erano fatte avanti Valencia e, questo inverno Adana Demirspor, ...Commenta per primo Ilsembra non voler insistere per Musa Barrow , dopo ildegli ultimi giorni. Il Bologna continua a chiedere l'obbligo di riscatto mentre i turchi vogliono limitarsi ad un'opzione per ...

Il Galatasaray in pressing su Zaniolo: la posizione della Roma Calciomercato.com

Bologna, il Galatasaray ora nicchia per Barrow ma con l'offerta giusta potrebbe partire TUTTO mercato WEB

Barrow, l'addio al Fantacalcio è ancora possibile: gli scenari Fantacalcio ®

Bologna-Galatasaray per Barrow: i rossoblù continuano a chiedere l ... Il Pallone Gonfiato

È fatta per Moreo. Morutan, c'è l'offerta - Sport - lanazione.it LA NAZIONE

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il Galatasaray sembra non voler insistere per Musa Barrow, dopo il pressing degli ultimi giorni. Il Bologna continua a chiedere l'obbligo di riscatto mentre i turchi vogliono limitarsi ad un'opzione L ...