Il gagliardetto del West Ham | gli operai del Tamigi

(Di domenica 5 febbraio 2023) IldelHam La bella favola delHam nasce nel XIX secolo esattamente nel 1895. Arnold Hills, proprietario del Thames Ironworks, decise di trovare il modo per offrire qualcosa, come svago, ai propridei cantieri navali del, là dove nacquero le prime navi da guerra di Sua Maestà totalmente in acciaio. Una foto del Thames Ironworks risalente alla sua costituzione Arnold Francis Hills fondatore dei Thames Ironworks Nasce cosi il Thames Ironworks compagine antesignana delHam United Football Club. Un’icona del calcio inglese, una squadra che, tra l’altro, vanta un bizzarro record: è tra le cinque squadre ad essersi aggiudicata una coppa continentale, nella fattispecie la Coppa delle Coppe nella stagione 1964 -1965, senza avere mai vinto il ...